3. Стрелецкое войско упразднено царем
История
3. Стрелецкое войско упразднено царем
Ответ(ы):
Гость:
Стрелецкое войско упразднено царем Петра
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