3(x-1)-3(x+5)=7 решите пожалуйста:-)
Алгебра
3(x-1)-3(x+5)=7 решите пожалуйста:-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(x-1)-3(x+5)=73x-3-3x-15=70x-18=70x=7+180x=25т.е х-корней нет
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