Перечислите технологические этапы выращивания помидоров.
Технология
Перечислите технологические этапы выращивания помидоров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адкие, сочные витаминные томаты в теплице выращивать можно как для семьи, так и на продажу – дело это не сложное, и под силу любому дачнику. Причем урожай даже под пленочной конструкцией получается минимум в 2,4 раза больше, нежели выращивать томаты на открытом грунте. Да и появляются плоды в теплице на 2 недели раньше, и это еще в не отапливаемой конструкции. Кроме того, помидоры в теплице куда менее подвержены такому неприятному заболеванию, как фитофтора, а потому и общий выход получается солиднее. Единственное, о чем желательно будет позаботиться заранее при выращивании томатов – это о капельном поливе, организовать который очень просто. И все – бережный уход, следование всем рекомендациям, смелость в экспериментах и полное доверие нашему сайту – и спелые, невероятно вкусные помидоры будут радовать просто-таки космическим урожаем.
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