Составьте и запишите план рассказа А. П. Чехова "МАЛЬЧИКИ"

Литература
Составьте и запишите план рассказа А. П. Чехова "МАЛЬЧИКИ"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) приезд мальчиков 2) за столом 3) побег 4) Чечевицын уезжяет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Как ПОЛОЖИТЕЛЬНО человек воздействует на литосферу?
Ответить
Математика
Скорость катера 17 км/я ,а скорость течения реки 3км/ч .определите: а)за какое время катер пройдёт по течению реки 140 км? б) какое расстояние прой...
Ответить
Информатика
Количество информации уменьшилось в 5 раз. Сколько информации было получено? Сообщение о том, что Маша записалась в хоровой кружок, несёт 4 бита...
Ответить
Математика
(1089+366)+149=??? Мне очень надо 78 балов ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
Ответить
История
Дайте объяснение 1346,1356,1380,1415 этих годов
Ответить