Составьте и запишите план рассказа А. П. Чехова "МАЛЬЧИКИ"
Литература
Составьте и запишите план рассказа А. П. Чехова "МАЛЬЧИКИ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) приезд мальчиков 2) за столом 3) побег 4) Чечевицын уезжяет
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