(1089+366)+149=??? Мне очень надо 78 балов ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!

Математика
(1089+366)+149=??? Мне очень надо 78 балов ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
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Гость:
Ответ 1604. Можно было и калькулятором воспользоваться
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