Дайте объяснение 1346,1356,1380,1415 этих годов
История
Дайте объяснение 1346,1356,1380,1415 этих годов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1346 год - битва при Креси. 1356 год - Битва при Пуатье. 1380 год - Куликовская битва. 1415 год - Битва при Азенкуре. Сожгли Яна Гуса.
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