Скорость катера 17 км/я ,а скорость течения реки 3км/ч .определите: а)за какое время катер пройдёт по течению реки 140 км? б) какое расстояние пройдёт катер за 3 часа ,против течения реки?

Математика

Скорость катера 17 км/я ,а скорость течения реки 3км/ч .определите: а)за какое время катер пройдёт по течению реки 140 км? б) какое расстояние пройдёт катер за 3 часа ,против течения реки?

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