Скорость катера 17 км/я ,а скорость течения реки 3км/ч .определите: а)за какое время катер пройдёт по течению реки 140 км? б) какое расстояние пройдёт катер за 3 часа ,против течения реки?
Математика
Скорость катера 17 км/я ,а скорость течения реки 3км/ч .определите: а)за какое время катер пройдёт по течению реки 140 км? б) какое расстояние пройдёт катер за 3 часа ,против течения реки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17+3=20км/ч 140/20=7часов 2)17-3=14км/ч 14х3=42км
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