Количество информации уменьшилось в 5 раз. Сколько информации было получено? Сообщение о том, что Маша записалась в хоровой кружок, несёт 4 бита информации. Сколько кружков функционирует в школе? С формулами

Информатика

Количество информации уменьшилось в 5 раз. Сколько информации было получено? Сообщение о том, что Маша записалась в хоровой кружок, несёт 4 бита информации. Сколько кружков функционирует в школе? С формулами

Автор: Гость