Количество информации уменьшилось в 5 раз. Сколько информации было получено? Сообщение о том, что Маша записалась в хоровой кружок, несёт 4 бита информации. Сколько кружков функционирует в школе? С формулами

Информатика
Количество информации уменьшилось в 5 раз. Сколько информации было получено? Сообщение о том, что Маша записалась в хоровой кружок, несёт 4 бита информации. Сколько кружков функционирует в школе? С формулами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запишем условие: i=4бит, N=?решение: общее количество равновероятностных событий посчитаем по формуле N=2^i, N=2^4, N=16           это и есть ответ

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