Как ПОЛОЖИТЕЛЬНО человек воздействует на литосферу?

География
Как ПОЛОЖИТЕЛЬНО человек воздействует на литосферу?
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Гость:
Кладбища обогощают, копания обогащают
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