Как ПОЛОЖИТЕЛЬНО человек воздействует на литосферу?
География
Как ПОЛОЖИТЕЛЬНО человек воздействует на литосферу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кладбища обогощают, копания обогащают
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость катера 17 км/я ,а скорость течения реки 3км/ч .определите: а)за какое время катер пройдёт по течению реки 140 км? б) какое расстояние прой...
Информатика
Количество информации уменьшилось в 5 раз. Сколько информации было получено? Сообщение о том, что Маша записалась в хоровой кружок, несёт 4 бита...