Первые письменные законы создал: 1) Гай Юлий Цезарь 2) ЦиньШихуан 3) Хаммурапи
История
Первые письменные законы создал: 1) Гай Юлий Цезарь 2) ЦиньШихуан 3) Хаммурапи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЦиньШихуан.......вроде он посмотри в интернете
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