219 упражнение помогите пожалуйста рассказ тоже надо фото ниже.

Гость: Гость:

№219 1. Краса приглядится, а ум вперёд пригодится. 2. Куда голова придёт, туда и тело приведёт. 3. В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив. 4. К тёплому месту змея приживается. 5. Было бы здоровье,придёт и приволье. 6. Друг легче теряется, чем приобретается. 7. Правда - солнце: её ладонью не прикроешь. Друг легче теряется, чем приобретается - друга легче потерять, чем найти. 1. Девочка пришивает заплатку. 2. Дедушка присел к внуку. 3. Мальчик (или девочка) прикоснулась/ся к голове. 4. Женщина приготовила пельмени(?) 5. Мальчик приклеил крыло деревянному самолёту. Клеить - приклеить, готовить - приготовить, крыть - прикрыть, лепить - прилепить, шить - пришить, коснуться - прикоснуться, близкий - приближённый, внести - принести, везти - привезти, быть - прибыть, ходить - приходить, город - пригород, нести - принести, сесть - присесть, гнуться - пригнуться, ехать - приехать, одолеть - преодолеть.