В прямоугольной трапеции один из углов равен 30, большая боковая сторона 12 см, найт?? меньшию боковую сторону . Это все условие, заранее благодарю .

Геометрия

В прямоугольной трапеции один из углов равен 30, большая боковая сторона 12 см, найт?? меньшию боковую сторону . Это все условие, заранее благодарю .

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