В прямоугольной трапеции один из углов равен 30, большая боковая сторона 12 см, найт?? меньшию боковую сторону . Это все условие, заранее благодарю .

Геометрия
В прямоугольной трапеции один из углов равен 30, большая боковая сторона 12 см, найт?? меньшию боковую сторону . Это все условие, заранее благодарю .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABC прямоугольный треугольник sin 30 =1/2 следовательно a/b=1/2 x/12=1/2 x=6 см a=v т.к. VEAD прямоугольник  следовательно v=6 см Ответ: меньшая боковая сторона (v)=6 см вот рисунок
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