Вставь в предложение подлежащее выражено сущ. или местоимением. Вдалеке на голубом небе показалась свинцовая, тёмная .... . Она быстро росла и вскоре закрыла всё небо. Раздался .... грома. Блеснула яркая .... . .... осветила в...
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Вставь в предложение подлежащее выражено сущ. или местоимением. Вдалеке на голубом небе показалась свинцовая, тёмная .... . Она быстро росла и вскоре закрыла всё небо. Раздался .... грома. Блеснула яркая .... . .... осветила верхушки тёмного леса. Глухо прокатились отдалённые .... грома. Над лесом пронёсся освежающий .... . .... всколыхнул увядшую траву и кусты и улетела куда-то. Хлынул проливной .... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туча,раскат,молния,она,отголоски,ветер,он,дождь
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