(32+29)+x=100. (75+19)-c=67 срочно помогите решить уточнения

Математика
(32+29)+x=100. (75+19)-c=67 срочно помогите решить уточнения
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Гость:
Первое х = 39 с равно 37
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