3561=1, 4213=0, 6666=4, 1888=6, 2791=?

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3561=1, 4213=0, 6666=4, 1888=6, 2791=?
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Будет 1 надо смотреть по кружочкам
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