387 пожалуйста незнаю что вставить и как продолжить ряды

Русский язык
387 пожалуйста незнаю что вставить и как продолжить ряды
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Гость:
387. 3) Наколоть 4)----
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