Краткое содержание по главам только самое главное из учебника по истории 7 класс под Редакцией А.О.Чубарьяна параграф 16(Просвещенный абсолютизм) . Срочно надо)

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Теория «просвещённого абсолютизма», родоначальником которой считается Томас Гоббс, вполне проникнута рационалистической философией века «просвещения». Сущность её заключается в идее светского государства, в стремлении абсолютизма поставить выше всего центральную власть. До XVIII века государственная идея, выразителем которой был абсолютизм, понималась узкопрактически: понятие о государстве сводилось к совокупности прав государственной власти. Крепко держась за выработанные традицией взгляды, просвещённый абсолютизм внёс вместе с тем и новое понимание государства, которое уже налагает на государственную власть, пользующуюся правами, и обязанности. Следствием такого взгляда, сложившегося под влиянием теории договорного происхождения государства, явилось то теоретическое ограничение абсолютной власти, которое вызвало в европейских странах целый ряд реформ, где рядом со стремлением к «государственной пользе» выдвигались заботы об общем благосостоянии.В литературе «просвещённый абсолютизм» был встречен восторженно. Наиболее яркий пример просвещённого абсолютизма — политическое миросозерцание Вольтера, этой же точки зрения держалась и школа физиократов с Кенэ, Мерсье-де-ла-Ривьером и Тюрго во главе. «Просветительская» литература XVIII века не только ставила задачу критики старых порядков: стремления философов и политиков того времени сходились в том, что реформа должна совершиться государством и в интересах государства. Поэтому характерная черта просвещённого абсолютизма — союз монархов и философов, которые желали подчинить государство чистому разуму