Особенности природы атлантического океана
География
Особенности природы атлантического океана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антлантический океан самый крупнейший в мире . Его площадь вторая по размерам после Тихова океана состовляет 91 , 6 млн . квадратных километров .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На старом пузырьке Алиса увидела полустершуюся надпись: "4 таблеток". "Наверное, - п??думала она, - перед 4 должна была стоять еще одна цифра, и эт...
Английский язык
Математика