Кто напал на Новгород в 1240 году?

История
Кто напал на Новгород в 1240 году?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ливонский поход на Русь — военная кампания 1240—1242 годов рыцарей-крестоносцев Ливонского ордена, проведённая с целью подчинить земли Пскова и Новгорода Римской Католической Церкви.
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