Роса письменного разбора на звуки

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Роса- 2 слога, 2-ой ударный, [р о с а] р [р] - согласный, звонкий, твердый о [о] - гласный, безударный с [с] - согласный, глухой, твердый а [а] - гласный, ударный 4 буквы, 4 звука