Однокоренные слова к каждому по два слова " артист , магнитофон, телевидение , " зар??нее спасибо
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Однокоренные слова к каждому по два слова " артист , магнитофон, телевидение , " зар??нее спасибо
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Артистка,артистический магнитофонный,магнитофончик телевизионный,телевизор
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