Как надо разрезать прямоугольник со сторонами 8 см и 4 см на четыре части ,чтобы из ??их можно было сложить квадрат

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Сторону 8 см раздели пополам, получится два квадрата , у которых все стороны будут по 4 см, затем разрежь два квадрата по одной диагонали, получится четыре треугольника,их надо сложить так, чтобы диагонали были снаружи, они то и образуют квадрат с равными сторонами( тоесть каждая диагональ будет равна стороне сложенного квадрата