С балкона дома свободно бросили мяч. с какой высоты его бросили, если он летел до з??мли 2 секунды
Физика
С балкона дома свободно бросили мяч. с какой высоты его бросили, если он летел до з??мли 2 секунды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость=жт9,8*2=19,6-скоростьа=скорость делить на времяа=9.8высота=атв квделить на 2=9,8*2в кв делить на 2равно 9,8*4 делить на 2 =39,2 делить на 2=19,6
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