(3b^2-5ab-2a^2)/(ab-2a^2)
Алгебра
(3b^2-5ab-2a^2)/(ab-2a^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3b²-5ab-2a²)/(ab-2a²) = (3b²-6ab+ab-2a²)/a(b-2a)= (3b(b-2a)+a(b-2a))/a(b-2a) = ((b-2a)(3b+a))/a(b-2a) = (3b+a)/a или 3b/a + 1
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