3x^2+4x-2=0 решить по дискриминанту
Алгебра
3x^2+4x-2=0 решить по дискриминанту
Ответ(ы):
Гость:
Д=16-4*3*(-2)=корень из 40 х1=-4-корень из 40/6=-2-корень из 40/3=-2-2корень из 10 х2=2-корень из 40/3=2-2корень из 10 корень из 40=10 корней из 2
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