Напишите, пожалуйста, план описания географического положения остров Новая Гвинея . 1.) Определите, как расположен материк относительно экватора, тропиков и нулевого меридиана. 2.) Определите крайние точки материка, определите...
География
Напишите, пожалуйста, план описания географического положения остров Новая Гвинея . 1.) Определите, как расположен материк относительно экватора, тропиков и нулевого меридиана. 2.) Определите крайние точки материка, определите их координаты и протяженность материка в градусах и километрах с севера на юг и с запада на восток. 3.) В каких климатических поясах расположен материк? 4.) Определите, какие океаны и моря омывают материк. 5.) Как расположен материк относительно других материков?
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