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3x=27 ??? пожалуйста
Алгебра
3x=27 ??? пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 3х=27, то х равен 9
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