Что характеризуют константа скорости химической реакции и константа равновесия?
Химия
Что характеризуют константа скорости химической реакции и константа равновесия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Константа скорости характерезует скорость, по определению: конст скорости = скорости реакции при концентрации реагирующих веществ 1 моль/л константа равновесия характерезует степень протекания реакции, то есть для реакции A <-> B конст реакции показывает сколько вещества А превратилось в B
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