Второе и третие задание.
Математика
Второе и третие задание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 номер 1)3а^2 +(а+5)(8-3а) перемножаешь и получаешь (3а^2+8а-3а^2+40-15а)= -7а + 40 2)тут тоже самое перемножаешь все сокращается и получишь -b 3 номер приравниваешь (1-2х)(1-3х)=(6х-1)(х-1) перемножишь и получишь 6х^2-7х+1=0 д= 25 х1,2 = 7+-5/12 при х =2 и при х= 1/3
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