Какие чудеса происходят в повести о петре и февронии муромских?
Литература
Какие чудеса происходят в повести о петре и февронии муромских?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудо первое - когда хлебные крошки в руках Февронии превратились в ладан. Второе чудо, которое скорее можно назвать прозрением, это когда Феврония предупредила похотливый умысел одного из бояр, которому очень приглянулась. Третье чудо - превращение колышков для костра в молодые деревца. И наконец, четвёртое чудо произошло сразу после смерти супругов (а умерли они, как известно, в один день и час). Их тела не решились положить в один гроб, хотя он и был для них приготовлен. Но утром умершие каким-то образом оказались вместе. Их вновь разлучили. Но чудо снова повторилось.
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