Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Подчеркните как члены предложения синтаксический разбор и схема

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Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Подчеркните как члены предложения синтаксический разбор и схема
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Гость:
Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо ≈≈≈≈≈≈≈≈≈  ≈≈≈≈≈≈≈  _____         ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ _._._ бились о борт.  _____     _ _ _  _____  Схема: [- ,| ≈|,=]. Повеств., невоскл., прост., двусост., распр., осложн.обособл.опред.,выраж.прич.об. 
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