Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Подчеркните как члены предложения синтаксический разбор и схема
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Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Подчеркните как члены предложения синтаксический разбор и схема
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Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо ≈≈≈≈≈≈≈≈≈ ≈≈≈≈≈≈≈ _____ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ _._._ бились о борт. _____ _ _ _ _____ Схема: [- ,| ≈|,=]. Повеств., невоскл., прост., двусост., распр., осложн.обособл.опред.,выраж.прич.об.
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