Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Подчеркните как члены предложения синтаксический разбор и схема

Русский язык

Маленькие игривые волны, рождённые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Подчеркните как члены предложения синтаксический разбор и схема

Автор: Гость