Укажите номера верных утверждений: 1) Трапеция является параллелограммом. 2) Бок??вые стороны трапеции могут быть равны. 3) Средней линией трапеции называется отрезок, который соединяет середины двух её оснований. 4) Средня...

Геометрия

Укажите номера верных утверждений: 1) Трапеция является параллелограммом. 2) Бок??вые стороны трапеции могут быть равны. 3) Средней линией трапеции называется отрезок, который соединяет середины двух её оснований. 4) Средняя линия трапеции параллельна большему основанию.

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