Выполнить синтаксический разбор словосочетаний: пасмурный день,медленно подходил,подходил к концу.
Русский язык
Выполнить синтаксический разбор словосочетаний: пасмурный день,медленно подходил,подходил к концу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) именное, согласование 2) глагольное, примыкание 3) глагольное, управление
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