4 предложения из басни свинья под дубом вековым с однородными членами предложениями

Гость: Гость:

Свинья под Дубом вековым Наелась желудей досыта, до отвала;(однород. обстоят.) Наевшись, выспалась (однород. сказ.)под ним; Потом, глаза продравши, встала(однород. сказ.) И рылом подрывать у Дуба корни стала. (наелась, выспалась, встала, подрывать стала - однород.сказуемые) Невежда также в ослепленье Бранит науки и ученье, И все ученые труды,. (науки, ученье, труды - однород. дополнения)