4 предложения из басни свинья под дубом вековым с однородными членами предложениями

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4 предложения из басни свинья под дубом вековым с однородными членами предложениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
          Свинья под Дубом вековым Наелась желудей досыта, до отвала;(однород. обстоят.)           Наевшись, выспалась (однород. сказ.)под ним;           Потом, глаза продравши, встала(однород. сказ.) И рылом подрывать у Дуба корни стала. (наелась, выспалась, встала, подрывать стала - однород.сказуемые)           Невежда также в ослепленье           Бранит науки и ученье,           И все ученые труды,.  (науки, ученье, труды - однород. дополнения)
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