Написать сочинение на тему "Чему я научился" (тема любая) P.S 6 класс
Русский язык
Написать сочинение на тему "Чему я научился" (тема любая) P.S 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В период летних каникул я столкнул(ась,ся) с одной ситуацией . Дело было днем. Когда я шел(а) по улице я увидел как женщине стало плохо и она упала на землю . Она была одета в скромное ,потрепанное платье .Я испугал(ась,ся). Но меня удивило то что толпа людей проходящая мимо беспомощной женщины не помогла ей . Все делали вид что не видят ее. И вдруг подошла девушка и протянула руку помощи .Я был(а) счастлива что кто-то помог . И тогд(а) я поняла почему люди не подходили , наверное они посчитали ее за уличную женщину .Когда очнулась , она рассказала что у нее проблемы со здоровьем ...После этого я поняла что нужно протягивать руку помощи если это возможно и не судить по внешнему виду.
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