4 страны что делят одно озеро помогите пж спрочно

География
4 страны что делят одно озеро помогите пж спрочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это скорей всего озеро Чад (в Африке). Страны - Чад, Нигер, Нигерия, Камерун
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