4. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфіксів -зьк-, -цьк-,-ськ-, -н-. Ладога, Владивосток, Рига, Сиваш, Кременчук, чех, казах, студент, контраст, Красний Луч, Нью-Йорк, Оскол, Ніжин.
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4. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфіксів -зьк-, -цьк-,-ськ-, -н-. Ладога, Владивосток, Рига, Сиваш, Кременчук, чех, казах, студент, контраст, Красний Луч, Нью-Йорк, Оскол, Ніжин.
Ответ(ы):
Гость:
Ладогський, владивостоцький, ригський, сивашський, кременчуцький, чехський, казахський, студентський, контрастний, лучський, нью-йоркський, оскольський, ніжинський.
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