4. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфіксів -зьк-, -цьк-,-ськ-, -н-. Ладога, Владивосток, Рига, Сиваш, Кременчук, чех, казах, студент, контраст, Красний Луч, Нью-Йорк, Оскол, Ніжин.

Українська мова
4. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфіксів -зьк-, -цьк-,-ськ-, -н-. Ладога, Владивосток, Рига, Сиваш, Кременчук, чех, казах, студент, контраст, Красний Луч, Нью-Йорк, Оскол, Ніжин.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ладогський, владивостоцький, ригський, сивашський, кременчуцький, чехський, казахський, студентський, контрастний, лучський, нью-йоркський, оскольський, ніжинський.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить рассказ о потерявшейся собаке
Ответить
Биология
Закончите предложения правильным вариантом: б)Прямое постэмбриональное развитие типично для....... 1.Бабочек. 2.Лягушек .3.Майских жуков. 4...
Ответить
История
Какой царь был коронован в 10 лет?
Ответить
Математика
Номер задание 8 помогите пожалуста
Ответить
Математика
Упростите выражение у-0,2у
Ответить