441 номер плиз помогите
Математика
441 номер плиз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540 * 7/18 = 210 - собрал первый грибник 210 * 2/3 = 140 - собрал 2 грибник 540 - 210 - 140 = 540 - 350 = 190 - собрал 3 грибник
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