441 ?????????????????????????????????

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мемуары-воспоминания Аргумент-доказательство Гипотеза-предположение Медикамент-лекарство Дефект - недостаток информация-сведения Лидер-вождь Энтузиазм-воодушевление
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