441 ?????????????????????????????????

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Русский язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мемуары-воспоминания Аргумент-доказательство Гипотеза-предположение Медикамент-лекарство Дефект - недостаток информация-сведения Лидер-вождь Энтузиазм-воодушевление 
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