(5 5) (5 5) =100 как решить ето ришения
Информатика
(5 5) (5 5) =100 как решить ето ришения
Ответ(ы):
Гость:
(5+5)*(5+5)=100 вот такое простое решение
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