5-6 предложений на тему:как наш класс провел день языка.Помогите пожалуйста

Русский язык
5-6 предложений на тему:как наш класс провел день языка.Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наш класс самый лучший! Мы всегда друг друга поддерживаем. Если случится, что кто-то обижает нашего одноклассника (нашу одноклассницу) мы всем классом за него заступаемся. Вместе мы устраиваем праздники в классе, участвуем в организационной жизни школы. Если нас что-то не устраивает, то все вместе обращаемся к учителю, завучу, директору. Мы самый лучший класс!
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