5-6 предложений на тему:как наш класс провел день языка.Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Наш класс самый лучший! Мы всегда друг друга поддерживаем. Если случится, что кто-то обижает нашего одноклассника (нашу одноклассницу) мы всем классом за него заступаемся. Вместе мы устраиваем праздники в классе, участвуем в организационной жизни школы. Если нас что-то не устраивает, то все вместе обращаемся к учителю, завучу, директору. Мы самый лучший класс!