5 отан туралы жанылтпаштар

Қазақ тiлi
5 отан туралы жанылтпаштар
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отан ота алар, Отан ота алмаса, Отан ота алар.
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