Найдите правило нахождения числа, стоящего в средней клетке первой строки. Вставьте по этому правилу число в пустую клетку второй строки. 1) 37 63 26 48 ? 37 2) 92 38 54 81 ? 43 3) 57 3 19 64 ? 16 4) 17 75 5 19 ? 7 ...

Математика
Найдите правило нахождения числа, стоящего в средней клетке первой строки. Вставьте по этому правилу число в пустую клетку второй строки. 1) 37 63 26 48 ? 37 2) 92 38 54 81 ? 43 3) 57 3 19 64 ? 16 4) 17 75 5 19 ? 7 Срочно!(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ответ :85 63-26 =37 37+48=85 2) Ответ :36 54+28=90 90+2 =92 81-43=38 38-2=36  3) Ответ :4 57/3=19 64/16=4 4) Ответ :119 75/5=15  15+2=17 19-2=17 17*7+119
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