Найдите правило нахождения числа, стоящего в средней клетке первой строки. Вставьте по этому правилу число в пустую клетку второй строки. 1) 37 63 26 48 ? 37 2) 92 38 54 81 ? 43 3) 57 3 19 64 ? 16 4) 17 75 5 19 ? 7 ...

Математика

Найдите правило нахождения числа, стоящего в средней клетке первой строки. Вставьте по этому правилу число в пустую клетку второй строки. 1) 37 63 26 48 ? 37 2) 92 38 54 81 ? 43 3) 57 3 19 64 ? 16 4) 17 75 5 19 ? 7 Срочно!(

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