5 примеров однородных членов предложения(((Помогите(
Русский язык
5 примеров однородных членов предложения(((Помогите(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик был красивый и умный.Я сидел и читал газету.В лесу был я и медведь.Точно и метко я бросил снаряд.Вчера я только спал и играл.
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