50 словосочетаний вид связи управление из любого текста

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50 словосочетаний вид связи управление из любого текста
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Гость:
Красивая девочка.зеленая поляна.цветочный луг.серый осел.вечерняя заря.красный мяч.зеленое поле.игровая комната.детский сад.детская комната.больной человек.грязная свинья.чистая кровать.черная доска .красивая нота.оранжевый луг.плохой мальчик.плохая девочка.красивая мама.добрый папа .хорошая бабушка.желатая пчела.гороховый суп.разноцветные носки .стиральная машина.чистая машина.мокрое одеяло.цветные карандаши .зелена ручка.меховое платье .лучший тетрадь.хорошие краски.певица поет .золотая осень.веснняя пора.красный ботинок .белый дом.зеленая ручка.зимние игры.быстрый ручей.мокрое полотенце.некрасивый витер.красивая футболка.школьный двор.красивый мальчик .дорая пдруга.честная игра
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