Сочинение по обществознанию Что нужно для хорошего поведения

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Что нужно для хорошего поведения. Для хорошего поведения людей в обществе нужна мотивация к правопослушному, доховно-нравственному образу жизни, и не только это. Попробую пояснить. У феноменов природы нет мотивов, есть причины и следствия. Нпример, причиной цунами может стать землетрясение, а следствием - ущерб и жертвы стихии. Мировоззрение человека постоянно развивается, изменяется, в соответствии со временем. На развитие мировоззрение оказывают влияние: возраст, окружение, уровень образования и воспитания и пр. Правовые мотивы - это стимул, желание человека соблюдать законы. В какой степени он будет законопослушным, зависит от юридической грамотности, психологической зрелости, дееспособности, правоспособности и пр. Духовно-идеологические мотивы - это мотивы поведения, соотносимые с жизненной идеей, целями, духовно-религиозными критериями. На развитие этих мотивов влияет как церковь, так и государственая идеология. 4.Каковы мотивы информационных процессов?Возможности развития мировоззрения человека? Общество постоянно развивается с научной точки зрения. Информационные процессы совершенствуются, появляются новые технологии, происходит научно-технический прогресс. Мотивы нравственности, эстетики закладываются воспитанием. Теологические фрагменты связаны с изучением мировых религий. Необходимо развивать эти мировоззренческие стороны современного общества в целом и каждой личности по отдельности. Каковы мотивы патриотизма и долга ? В основе патриотизма - любовь к Отечеству, Родине, осознание гражданского долга, готовность к подвигу во имя Родины и родного народа. На развитие патриотизма влияет политика и идеология государственного строя.