5.9y+2.3y=27.88 Помогите пжееееее
Математика
5.9y+2.3y=27.88 Помогите пжееееее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,9у+2,3у=27,88 8,2у=27,88 у=27,88 : 8,2 у=3,4
Гость:
5.9y+2.3y=27.88 8,2y=27,88 у=3,4
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