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5a-2a(4y+3) если а =-0,125. у=-24/25
Алгебра
5a-2a(4y+3) если а =-0,125. у=-24/25
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*0,125-2*0,125*(4*0,96+3)=0,625-0,25*(3,84+3)=0,600*6,84=4.104
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