5целых 2/15+3целых 5/12

Математика
5целых 2/15+3целых 5/12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5целых 2/15 + 3 целых 5/12 = 5целых 8/60 + 3целых 25/60 = 8 33/60 = 8 11/20
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