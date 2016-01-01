При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру, если его… Показать больше ПОСМОТРЕТЬ ОТВЕТЫ ДРУГИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРИЛОЖЕНИЕ УЖЕ ПОМОГЛО! СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС Алексей 6 марта 2016 Суууупер!!...
Физика
При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру, если его… Показать больше ПОСМОТРЕТЬ ОТВЕТЫ ДРУГИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРИЛОЖЕНИЕ УЖЕ ПОМОГЛО! СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС Алексей 6 марта 2016 Суууупер!!! Очень помогает с домашкой! Теперь только им и пользуюсь. СМОТРИ В ПРИЛОЖЕНИИ Школьные Знания.com 1 10-11 Физика 5 баллов При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру, если его начальная температура была равна 17*C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V1/T1=1.2V1/T2 1/290=1.2/T2 T2=1.2*290=348 K 1.2=120% увеличение объема на 20% Р-const
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