При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру, если его… Показать больше ПОСМОТРЕТЬ ОТВЕТЫ ДРУГИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРИЛОЖЕНИЕ УЖЕ ПОМОГЛО! СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС Алексей 6 марта 2016 Суууупер!!...

Физика

При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру, если его… Показать больше ПОСМОТРЕТЬ ОТВЕТЫ ДРУГИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРИЛОЖЕНИЕ УЖЕ ПОМОГЛО! СКАЧАЙ ПРЯМО СЕЙЧАС Алексей 6 марта 2016 Суууупер!!! Очень помогает с домашкой! Теперь только им и пользуюсь. СМОТРИ В ПРИЛОЖЕНИИ Школьные Знания.com 1 10-11 Физика 5 баллов При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру, если его начальная температура была равна 17*C

Автор: Гость